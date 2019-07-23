中國商務部指　要激發市場活力　提振外貿企業信心

中國國務院總理李克強，在7月10日召開國務院常務會議，要落實穩外貿需求。商務部外貿司負責人日前解讀政府背景及主要內容。

競爭激烈融資難 成上上升較快

《人民日報》引述商務部外貿司負責人指出，商務部在全國調查研究，企業反映市場競爭激烈、貿易摩擦增多、綜合成本上漲較快、融資難融資貴仍未解決，以及營商環境需要進一步改善等。同時一些地方穩外貿的好做法，值得全國推廣。

財稅政策改革 降低企業融資成本

穩外貿的主要內容有四大方向，一是改善財稅政策，幫助企業減負增效，政策包括提高部份產品出口退稅率，適時修訂鼓勵進口技術和產品目錄，鼓勵企業積極拓展關鍵零件和先進技術設備多元化進口渠道。

二是強化金融支持，降低企業融資成本。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，提高人民幣結算便利程度。鼓勵金融機構結合外貿企業實際需求，進一步擴大出口信用保險保單融資規模。

另外擴大外貿信貸投放，引導各類金融機構加大支持中小企外貿融資及保險。充份發揮出口信用保險作用，擴大覆蓋面，合理降低保費，開發新產品新模式，研究提出符合企業需要的專項險種。

支持跨境電商業務 簡化制度、降低收費

三是以創新的政策支持企業發展新業態，例如推出適應跨境電商零售出口特點的所得稅核定徵收辦法，不設追溯期。

適時擴大跨境電商綜合試驗區試點範圍等，以及加快推動再製造和全球維修項目在區內落地，並推動一批「兩頭在外」加工貿易保稅維修項目在區外先行先試。

第四是提升貿易便利化，釋放企業內生活力。落實口岸收費目錄清單公示制度，防止口岸收入反彈，同時進一步簡化進出口監管證件。