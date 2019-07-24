【中午收市】恒指漲263點　石鏡泉辭任　經濟日報升1.2%

港股今早上升約1%，恒指中午收報28730點，上升263點；國指收報10932點，上升122點。成交額389億元。
騰訊彈上3.1% 平安證券再飆50.4%
副社長石鏡泉辭任，經濟日報集團（0423）收報1.64元，上升1.2%。
騰訊（0700）再次禁止今日頭條同系程式直播旗下遊戲，收報369.8元，上升3.1%。
平安證券集團（0231）再飆，收報0.176元，上升50.4%。
東風上揚4.1% 吉利上升近4%
汽車股有買盤吸納，東風（0489）收報7.29元，上升4.1%；吉利（0175）收報12.56元，上升近4%；廣汽（2238）收報8.39元，上升3.8%；華晨（1114）收報9.22元，上升3.1%。
汽車股近期強勢，東風今早有資金追買，最高見7.46元，但其後升幅稍為收窄。（路透社）
京信通信勁升9% 舜宇亦漲4.8%
手機及通訊設備股升幅不俗，京信通信（2342）收報1.94元，上升近9%；雷蛇（1337）收報1.68元，上升5.7%；舜宇（2382）收報94.55元，上升4.8%；中興（0763）收報23.8元，上升3.7%；富智康（2038）收報0.87元，上升3.6%；比亞迪電子（0285）收報11.52元，上升3.4%；丘鈦（1478）收報8.05元，上升3.2%；瑞聲（2018）收報45.3元，上升1.5%。
長實上升2.4% 中國平安揚1.3%
其他股份方面，創科（0669）收報61.75元，上升3.8%；潤地（1109）收報34.95元，上升2.9%；長實集團（1113）收報62.6元，上升2.4%；恒安（1044）收報60.55元，上升2.1%；石藥（1093）收報13.46元，上升1.7%；中國平安（2318）收報95.5元，上升1.3%；工行（1398）收報5.59元，上升1.1%；滙控（0005）收報65.2元，上升0.7%。
中國A股早段明顯向上，上證半日收報2929點，上升29點；深證收報9294點，上升118點。
日股半日收報21728點，上升107點。