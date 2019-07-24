黃奇帆：三大原因支撐中國房價暴漲

中國房價居高不下或成為當下人們普遍持有的觀點。對於背後原因，中國重慶原市長、中國國際經濟交流中心副理事長表示，有三大原因支撐中國房價暴漲。

《中國網》報道，黃奇帆指出，任何物價漲落總是跳不出三個原因。



第一個原因就是供求關係，商品的供求關係。供不應求會漲價，供過於求會跌價。過去十幾年、二十年，中國房地產是供不應求的，人均從10平方米往20、30、40平方米的這個過程是短缺經濟下的補短板的過程，所以強烈的改善需求規模支撐它越造越多。在越造越多的過程中還供不應求，就造成房價不斷往上漲等等。



第二個原因就是房價上升當然和貨幣有關，通貨膨脹是貨幣現象。中國的M2從2004年、2005年開始，差不多有整整十幾年左右兩位數增長，一年百分之十幾的增長率，有若干年份甚至百分之二十幾的增長。我們的M2今年6月份到了190多萬億（人民幣‧下同），去年180多萬億元。而在2004年的時候，M2其實就是20多萬億元。也就是說，這個十幾年，M2翻了三番，也漲了8倍。這個錢出來當然會影響社會經濟。



第三個原因就是一個國家房地產的價格也會受外部影響、受匯率影響、受國際購買力影響，當然也會受國際經濟危機的衝擊。比如美國房地產處於大升市時，美國經濟好，當然也會拉動世界經濟一起往上走；美國出現金融危機或者出現它的匯率大幅度的起伏，也會對中國市場帶來衝擊。中國經濟增長的過程，也會吸引外資投資或購買中國的房地產。