【金管局換帥】余偉文獲委任為第三任總裁　「跑出」料有兩大原因

政府宣布，委任54歲的余偉文為金管局第三任總裁，接替將於9月底任期屆滿後退任的陳德霖，10月1日生效。

余偉文現為金管局副總裁，負責的職務包括外匯基金投資、對外事務及經濟研究，在金管局內資歷深厚，涉獵工作範疇廣，早已被外界視為接替「陳總」的大熱人選。

陳茂波指余偉文處理金融危機有相當經驗

陳茂波表示︰「Eddie（余偉文）長時間在金管局工作，經歷該局創立至今的發展，對香港銀行系統、貨幣制度及金融市場運作有深入認識，並在處理金融危機方面累積了相當的經驗。Eddie十分了解國際和內地金融市場，在業界有良好的聲譽和人脈網絡，具有繼續發展香港成為國際金融中心的視野，近年他推動金管局在儲備管理和金融市場發展方面的成績亦有目共睹。他是出任金管局總裁的理想人選。」

新任總裁的任期和薪酬將沿用現有的安排。新任總裁的任期定為5年，固定年薪定為700萬元。固定年薪每年4月會在金管局員工年度薪酬檢討時一併考慮，而調整幅度應與金管局其他員工的調整幅度一致，但以不高於前一年的通脹率為限。根據表現決定的浮動年薪，上限定為230萬元，該上限適用於整個5年任期。

有別於有「金融沙皇」之稱的任志剛，以及做過曾蔭權競選辦主任和特首辦主任的陳德霖，余偉文的知名度要比前兩任舵手低。低調的余偉文最後能成功「跑出」，成為「余總」，外界相信主要有兩大原因。

金管局「創局成員」 僅42歲升任副總裁

首先，余偉文勝在於金管局的資歷異常深厚。他於1986中文大學崇基企管畢業後，隨即加入政府成為政務主任，1993年金管局成立時， 便加入成為高級經理。據報，於金管局高層名單中，1993年「創局」成員就剩下陳德霖、余偉文、處置機制辦公室專員簡賢亮、高級助理總裁兼香港按揭證券有限公司總裁李令翔。

余偉文升職之快，雖不如46歲便成為金管局總裁的任志剛，但余偉文跟陳德霖一樣，僅42歲便成為金管局的副總裁，仕途可謂一帆風順。有別於陳德霖的一度辭職，赴商界和政府發展。余偉文一直待在金管局內部，令他曾於貨幣管理、外事經研及銀行業拓展等多個部門工作，積累了豐厚的經驗，是他的最大優勢之一。

經驗豐富的余偉文（左）將成為金管局第三任總裁，右為現任總裁陳德霖。（李澤彤攝）

曾任任志剛助理 助獲遴選委員會信任

金管局總裁一職不但要確保銀行體系穩健，也掌管逾四萬億港元的外匯基金資產，重要性儼如其他經濟體的央行行長，政府自然要找「信得過」的人擔任。而余偉文能取得遴選委員會的信任，相信是他於一眾人選中「跑出」的另一關鍵因素。

遴選委員會由財政司司長陳茂波領導，成員包括馮國經、劉遵義、施文信和任志剛。遴選委員會名義上雖由陳茂波領導，但外界普遍相信以任志剛的財金資歷和他首任金管局總裁的經驗，在遴選委員會當中影響力應該最大。

而余偉文跟任志剛於金管局共時多年，更曾任任志剛的助理一職，於立法會匯報等場合「拍住上」匯報。余偉文可以於金管局內部步步高昇，有指原因之一便是他的工作能力多年來均獲任志剛賞識和信任，這次遴選，相信他跟任志剛共事的經歷也有令他「加分」。

陳茂波感謝陳德霖穩妥應對金融挑戰

對於即將退休的陳德霖，陳茂波說：「Norman（陳德霖）自2009年起領導金管局，多年來致力維持香港的貨幣及銀行體系穩定，並提升香港作為國際金融中心的地位。他帶領金管局穩妥應對環球金融危機所產生的連串挑戰，並在金融體系改革的進程中一直扮演着關鍵角色，在國際金融界享有很高的聲譽。我衷心感謝Norman多年來對香港所作的貢獻，並祝願他退休生活充實和愉快。」