【中午收市】恒指上漲75點　騰訊突破370元關口

撰文：鄭寶生
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港股今早V形走勢，恒指中午收報28599點，上升75點；國指收報10916點，上升57點。成交額373億元。
騰訊（0700）是推升指數的主力，收報371.6元，上升1.6%。
閱文集團（0772）重挫，收報33.55元，下跌10.8%。
京投交通科技（1522）發盈喜，收報0.7元，上升14.8%。
富智康飆升23.3% 酷派大彈16.4%
富智康（2038）突然夾升，收報1.06元，上升23.3%。
其他手及通訊設備股亦向上，酷派（2369）收報0.39元，上升16.4%；通達（0698）收報0.61元，上升5.2%；鴻騰（6088）收報3.3元，上升5.1%；中興（0763）收報24.4元，上升3.8%；京信通信（2342）收報2.06元，上升3.5%；舜宇（2382）收報95.95元，上升2.7%；比亞迪電子（0285）收報11.76元，上升2.6%。
石藥勁漲4.2% 新地、新世界均下跌
其他股份方面，石藥（1093）收報13.9元，上升4.2%；港交所（0388）收報269.6元，上升1%；中國平安（2318）收報95.8元，上升0.8%；長建（1038）收報61.05元，下跌1.4%；新地（0016）收報128.7元，下跌1.5%；新世界發展（0017）收報11.88元，下跌1.5%。
中國A股早段靠穩，上證半日收報2931點，上升8點；深證收報9320點，上升53點。
日股半日收報21781點，上升72點。