【貿易戰】6月本港出口貨值再降9%　連跌8個月

政府統計處公布，6月本港出口貨值按年下跌9%，是連續8個月下跌，進口亦按年下跌7.5%，是連續7個月下跌。

6月商品整體出口貨值3,096億元，進口貨值則為3,648億元，有形貿易逆差為552億元，相等於商品進口貨值的15.1%。

總結上半年，出口貨值按年下跌3.6%，進口貨值則下跌4.5%，有形貿易逆差2,442億元，相等於進口貨值的11.4%。

出口至泰國貨值跌13.6% 內地跌10.6%

按出口目的地計，6月大部份地區都錄得跌幅。輸往泰國下跌13.6%，中國內地跌10.6%，韓國跌8.4%，馬來西亞跌7.8%，日本跌6.5%。

輸往菲律賓則增長33.2%，台灣亦升13.9%。

亞洲以外目的地，德國下跌14.4%，美國下跌6.6%，英國則大升28.6%。

韓國貨進口減20.7% 新加坡亦跌20%

進口產品方面，韓國貨下跌20.7%，新加坡跌20%，馬來西亞跌18.7%，泰國跌14.7%，瑞士跌12.2%，印度跌9.7%，中國內地跌6.3%。

政府：中美貿易戰 將續制約香港出口

政府發言人表示，欠佳的環球經濟環境及中美貿易摩擦令亞洲的製造業活動和貿易往來進一步受壓，6月份香港商品出口貨值的按年跌幅擴大至9%。輸往大部分主要市場的出口均錄得不同程度的跌幅。

展望將來，環球經濟偏軟，以及中美貿易摩擦及其他外圍發展帶來的不確定性，將繼續制約香港商品出口的表現。政府會繼續保持警覺。