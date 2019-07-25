華為收入超過阿里巴巴騰訊總和　任正非卻嫌賺多了

華為在2019年《財富》世界500強中排名繼續提升11位至61名，考慮到其巨大體量，提升如此之多實屬不易。

《財富》中文網今日報道，按照收入而言，華為在2018年收入達到1,090億美元，這一數字超過了明星公司阿里巴巴（182位）與騰訊（237位）之和，二者收入分別是561億美元和472.7億美元。

按照利潤而言，華為在2018年利潤為89.5億美元，阿累巴巴利潤為130.9億美元，騰訊則為119億美元。 但就利潤率而言，華為僅為8%，而阿裡巴巴為23%，騰訊則是25%。

簡單來說，華為利潤率不及互聯網公司一半。 不可否認，硬體製造企業的利潤率遠不及平台型互聯網公司。華為本質上來說是一家生產、銷售的硬體公司，無論其手機或運營商基站產品都擁有固定成本，而互聯網公司則更多是人力、頻寬等成本。

即使這樣，華為創始人任正非在2019年5月接受中國中央電視台採訪時還是表示：“華為賺的錢太多了。”同時他認為，華為對於戰略的投入不夠。“我們戰略投入多一點，今天的困難就少一點。”

華為對中國的重要性遠勝過騰訊和阿里巴巴。（視覺中國）

料今年收入減300億美元

就大背景而言，華為過去一年一直在遭遇挑戰。 2019年6月，任正非在面對美國媒體時預測，華為在2019年有可能面臨營收下降300億美元的挑戰。不過隨後他又補充道：“我看到我們（華為營收）還在增長20%。我們只是預測會出現下降，但是現在還沒有出現下降。到底年底會出現什麼樣的狀況，我們還不肯定。但300億美元的下降，對我們來說是很小很小的事情。”

任正非強調，目前華為消費者業務在海外市場的表現已經在回升。 也是為了應對這種大環境的不確定性，華為正在對未來投資。騰訊已經是中國乃至全球對於研發投入極大的公司，華為無論從投入金額絕對值還是研發與收入佔比，兩者均高於騰訊。

2018年華為的研發總額高達1,015億元人民幣，佔全年總收入的14%。根據普華永道在2018年發佈的一份報告中的統計，在2018財年（2017年7月1日至2018年6月30日）騰訊研發投入為27億美元（185億元人民幣），約佔其該財年總收入7.3%。

在2019年的《財富》世界500強中，排名最高的兩家科技公司是蘋果（11位元）、三星電子（15位元），而在研發投入方面，華為高於蘋果，略低於三星的1,060億元（人民幣‧下同）。 華為表示：公司每年將10%以上的銷售收入投入研發，2018年華為從事研發的人員有8萬餘人，約佔總人數的45%。

根據公開信息，2018年全球研發總額超過千億元的企業全球總共四家分別是華為、三星、穀歌和大眾，這四家的研發投入分別達到1,015億、1,060億、1,055億、1,035億。