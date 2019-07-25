港人退休儲蓄與理想差距234萬　三招教你輕鬆理財

安聯投資發表「安聯投資退休信心調查」，結果顯示港人理想退休年齡升至61.8歲，受訪者普遍認為需要550萬元才能達到理想的退休生活水平，但他們預料只能儲蓄315.3萬元，差距為234.7萬元，是自2014年以來最大。

僅23%受訪者對退休有信心

受訪者在33.6歲開始計劃退休，較去年提前了1.5年；他們預期退休生活的平均每月開支為17,268元，按年增加318元，男性上班族及中年組別的預期每月開支較高。只有23%受訪者表示對退休有信心，是首年比率低於30%。

若按年齡分布來看，35至49歲人士的理想及預期退休資金差距最大，達280萬元，退休信心低至20%，是所有年齡組別中最低。

安聯投資香港機構業務總監曹偉邦表示，本港通脹高企，年輕人置業難，加上今年在中美貿易戰影響下，股市波動大，兩國亦未達成協議，增添了市場上的不明朗因素，令受訪者退休信心跌至歷年最低。不過，部分理財族早在30多歲便開始做退休部署，愈早制定理財計劃，在複式效應下，回報將會較多。市民可緊記三大理財法則：額外儲蓄、持續投資和主動管理，以實現理想退休生活。

調查顯示，35至49歲人士的理想及預期退休資金差距最大，達280萬元。（鄺月婷攝）

應採取分散投資策略

去年強積金（MPF）每名成員平均虧損21,191元，曹偉邦覺得強積金是長線投資，市況變化快，不鼓勵只集中看一年的表現，市民亦考慮採取分散投資策略。市面上亦有年金及強積金可扣稅自願性供款（TVC）計劃，讓市民參與。未來港府將推出強積金中央電子平台「積金易」（eMPF)，有望降低強積金的行政及交易成本。

調查在今年4月進行，以網上問卷形式訪問了800人，受訪者為25歲或以上，個人月入1.2萬元或以上的在職人士。