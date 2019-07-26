谷歌母公司及亞馬遜公佈第二季業績　一喜一憂

美股盤後，亞馬遜與穀歌母公司Alphabet分別公佈二季度財報。亞馬遜財報喜憂參半，穀歌二季度財報則亮眼許多。

根據財報顯示，亞馬遜二季度營收為634億美元，高於預期的625億美元；二季度每股收益為5.22美元，低於預期的5.57美元。

為企業、學校和政府機構提供計算和存儲服務的亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）二季度營收為83.8億美元，低於預期的84.8億美元，增幅為37%，低於上一季度的41%。分析人士認為，增幅下降意味著其競爭對手微軟正在加速增長，搶佔更多的市場份額。

亞馬遜還調整了第三季度的業績指引，預計利潤將低於市場的預期。目前，該公司正面臨著政府的審查，美國和歐盟都對其發起反壟斷調查。該公司首席財務官Brian Olsavsky表示，二季度財報不包含任何潛在的處罰和監管的影響。

受財報數據影響，亞馬遜在收市報交易時段下跌1.56%，報1,843美元。

穀歌業績超預期刺激股價大漲。（AFP）

另外，谷歌母公司Alphabet財報顯示，二季度營收為389.44億美元，高於市場預期的381.49億美元，同比增長19%；二季度淨利潤為99.47億美元，高於市場預期的80.24億美元，同比增長211%；二季度每股收益為14.21美元，高於市場預期為11.32美元。

按業務劃分，二季度網絡營收為52.66億美元，同比增長9%；二季度廣告營收為326.01億美元，同比增長16%；其他營收為61.81億美元，同比增長28%。分析認為，在全球廣告都收到一定影響的情況下，公司似乎已走出困境。

基於優異的業績表現，Alphabet在收市後交易時間升7.84%，報1,225美元。