受益貿易戰　越南能成為另一個中國嗎？

「貿易戰最大贏家是越南」，這是最近一個頗為流行的說法。以至於許多人甚至視越南為「另一個蓄勢待發的中國」。

據内地官媒《環球時報》報道，越南近來對本國受益於中美貿易戰的說法極為警惕，而美國領導人發出的威脅也好似已經箭在弦上。更重要的是，儘管不少企業將生產線轉移到越南，越南在「工業4.0」和「越南製造」上的雄心依然面臨基礎薄弱與能力不足的窘境。無論是短期還是長期，越南的隱憂都有不少。

越南媒體稱，有部分外國企業為避開關稅，給產品貼上「越南製造」標籤。這已經引起美國總統特朗普（Donald Trump）的注意。6月下旬的G20大阪峰會期間，越南外交部深夜發表聲明表示將「干預」此事。

「越南方面認為，中美貿易戰會讓越南短期內受益，長期受損。」暨南大學國際問題專家蔣國學表示，首先，越南可能成為美國的新靶子。其次，美國對多國發起貿易戰，其他國家可能跟風，從而影響全球投資貿易環境，對外貿外資依賴較大的國家都會受影響，而越南恰恰是出口導向型國家。

廣西社科院研究員古小松表示，可以看到，越南這一兩年的貿易額在增長。不過，也要看到負面影響，特別是越南對美國會怎麼做有點提心吊膽。月初美國已經對產自韓國和台灣、經越南出口美國的部分鋼材加征超過400%的關稅。

越南對於在中美貿易戰中成為最大贏家說法有些不安。（視覺中國）

學者指越南製造業基礎薄弱

《環球時報》引述越南一位經濟學家表示，在被特朗普「點名」前，越南政府已經發出將對「過熱」投資市場展開清查的警告。他說，很多越南人並不滿足於越南成為簡單承載中美過剩產能的一方，認為這反而會打亂越南的「工業4.0」計劃。

蔣國學表示，越南的工業底子特別是製造業基礎薄弱，很多行業都被外資控制。製造業是一個體系，這意味著上下游都要有配套的相關產業，因此越南可能在某一個點取得突破，比如網絡人工智能領域，但體系性的東西不是說在某一個點能突破，整個體系就能突破的。這是「越南製造」面臨的最大挑戰。

「越南製造」遠未贏得信賴，最近發生的事件更引發越南人自己對「越南製造」純度以及發展模式的質疑。在一些專業人士看來，越南正在接管廉價和簡易生產業務，仍然無法完成較為複雜的製造。

古小松表示，雖然越南人口將近1億，但短板明顯，包括鐵路、港口、高速公路等設施不夠發達，運輸和物流方面都不夠完善，產業配套也不完備。比如生產汽車，很難在一個地區把所有需要的零部件配齊。越南的工業化會向前走，但要取代中國成為「世界工廠」卻很難。前一段有些設在中國的工廠搬到越南，但到越南後發現有很多困難，於是又搬回中國。