新興市場貨幣套戥交易策略　面臨重大風險

一般來說，外匯套利交易的收益較為穩定，且風險較小。擁有大量資金的機構交易商借助雄厚的資金往往可以在套利交易中獲取可觀的利潤。但有分析表示，目前，新興市場貨幣套利策略面臨重大風險。

《第一財經》今日報道，在外匯套利交易中，交易商沽空他們預期將貶值或波動較小的貨幣以獲取較低的融資成本，同時買入預期將升值的貨幣，然後從息差及匯率差中獲取利潤。近期發達國家央行釋放的鴿派信號，也為這樣的套戥機會創造了空間。

在近一年內，賣出美元來購買新興市場貨幣資產的套利交易產生了較佳回報。例如，沽出美元買入阿根廷披索的套利交易在今年能產生約15%的收益率。而賣出歐元再買阿根廷比索的利潤，則可高達20%。

藍灣資產管理公司建議，投資者接下來賣出美元，並買入墨西哥比索、巴西雷亞爾和俄羅斯盧布。

套戥繫於聯儲局是否放鴿

如美國聯儲局下周還能按照市場的預期減息25個基點，那上述的套利交易仍有利潤空間。反之，一旦美聯儲不那麼「鴿」了，這種套欥的空間將越來越小。要知道在早前美聯儲偏鴿派的言論衝擊下，美元依舊有著相對穩健的表現，而且在近一個月的表現好於大多數G-10貨幣。

此外，摩根大通表示，儘管外匯套戥往往在經濟擴張周期的末期可以帶來正回報，但只要新興市場的經濟增長出現大幅下降，這樣的套戥交易帶來的回報大多為負值。

隨著國際貨幣基金組織（IMF）在23日進一步下調了全球增長前景，在部分基本面惡化的新興市場國家中，套戥交易的難度就變得更大。不過目前來看仍有一些新興市場國家的經濟增長看起來相當不錯，例如像巴西，墨西哥和菲律賓。