【中午收市】警民衝突持續　港鐵、新世界插近4%　恒指下挫340點

撰文：鄭寶生
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香港周末再爆示威，亦再次演變成警民衝突。恒指中午收報28056點，下跌340點；國指收報10759點，下跌94點。成交額368億元。
太古地產下挫4.5% 新世界亦跌3.8%
地產收租股大受影響，太古地產（1972）收報28.45元，下跌4.5%；冠君產業信託（2778）收報5.89元，下跌4.4%；九倉置業（1997）收報48.75元，下跌4%；新世界發展（0017）收報11.24元，下跌3.8%；領展（0823）收報91.6元，下跌3.6%；嘉里建設（0683）收報30.05元，下跌3.5%；恒地（0012）收報41.15元，下跌2.9%。
港鐵下滑3.7% 金斯瑞逆市彈12.3%
連日街頭活動港鐵（0066）亦受累，收報51.8元，下跌3.7%。
工行（1398）入股錦州銀行（0416），工行收報5.38元，下跌2.5%。
金斯瑞（1548）達成臨床試驗的里程碑，收報19.9元，上升12.3%。
申洲上漲1.1% 友邦跌至82.5元
其他股份方面，申洲（2313）收報111.6元，上升1.1%；騰訊（0700）收報370.4元，上升0.1%；創科（0669）收報59.75元，下跌2%；友邦（1299）收報82.5元，下跌2%；中銀香港（2388）收報30.4元，下跌2.1%；碧桂園（2007）收報10.84元，下跌2.2%；萬洲（0288）收報7.98元，下跌2.6%；瑞聲（2018）收報43.05元，下跌2.8%。
中國A股缺乏波動，上證半日收報2940點，下跌4點；深證收報9347點，下跌1點。
日股半日收報21538點，下跌119點。