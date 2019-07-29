【收市總結】國務院講香港局勢後　恒指跌幅收窄至291點

財經快訊
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香港周末再爆警民衝突，港股今早下挫，午後國務院記招後跌幅收窄。恒指收報28106點，下跌291點；國指收報10780點，下跌72點。成交額686億元。

九倉置業下挫4.7%　太古地產亦插3.7%

市場擔心衝突影響消費及經濟，地產收租股下挫。九倉置業（1997）收報48.4元，下跌4.7%；冠君產業信託（2778）收報5.9元，下跌4.2%；太古地產（1972）收報28.7元，下跌3.7%；新世界發展（0017）收報11.26元，下跌3.6%；領展（0823）收報92.35元，下跌2.8%；長實集團（1113）收報61.1元，下跌2.6%。

港鐵下滑3.2%　金斯瑞逆市升近12%

同樣受事件影響的港鐵（0066）收報52.1元，下跌3.2%。

工行（1398）出資30億元人民幣入股錦州銀行（0416），工行收報5.39元，下跌2.4%。

早前折讓配股的微盟（2013）未跌完，收報4.2元，下跌7.9%。

金斯瑞（1548）研發達到協議里程碑，收報19.84元，上升近12%。

友邦再插1.9%　瑞聲跌至43.3元

其他股份方面，碧桂園（2007）收報10.88元，下跌1.8%；友邦（1299）收報82.6元，下跌1.9%；瑞聲（2018）收報43.3元，下跌2.3%；創科（0669）收報59.5元，下跌2.5%。

中國A股全日無大變化，上證收報2941點，下跌3點；深證收報9354點，上升5點。

日股收報21616點，下跌41點。

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