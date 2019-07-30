【中午收市】恒指上升95點　內險股較佳　中國人壽漲近2%

撰文：鄭寶生
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亞太股市今早反彈，港股亦稍為轉好。恒指中午收報28202點，上升95點；深證收報10855點，上升75點。成交額355億元。
平安證券（0231）勁反彈，收報0.175元，上升45.8%。
中煙香港（6055）連日上漲，收報26.5元，上升5.6%。
新華保險挑戰40元 中國太保亦升3.3%
內險股表現較佳，新華保險（1336）收報39.8元，上升3.4%；中國太保（2601）收報34.45元，上升3.3%；中國太平（0966）收報22.35元，上升2.1%；中國人壽（2628）收報20.55元，上升近2%；財險（2328）收報9.62元，上升1.8%；人保集團（1339）收報3.35元，上升1.2%；中國平安（2318）收報95.85元，上升0.9%。
九倉置業返彈近2% 電能下滑1.3%
其他股份方面，九倉置業（1997）收報49.35元，上升近2%；中國生物製藥（1177）收報9.61元，上升1.2%；申洲（2313）收報113元，上升1.2%；舜宇（2382）收報94.2元，上升1.2%；潤地（1109）收報34.3元，上升1%；建行（0939）收報6.18元，上升0.8%；港交所（0388）收報267元，上升0.8%；騰訊（0700）收報375.2元，上升0.8%；吉利（0175）收報12.26元，下跌近1%；電能（0006）收報56.7元，下跌1.3%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2960點，上升19點；深證收報9444點，上升90點。
日股半日收報21763點，上升146點。