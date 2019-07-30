恒隆陳啟宗：社會事件已對零售旅遊業造成影響　冀盡快恢復和平

社會事件對本港經濟已見影響，恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗出席業績發布會時，未有對時政進行太多評論，僅表示近日事件對零售及旅行業皆有影響，不過租戶受租約的約束，故未影響集團的租金收入。集團行政總裁盧韋柏補充，近日本港出現對峙的事件，身為香港人感到不安，希望社會盡快恢復和平及秩序。

恒隆上半年香港物業租貸收入錄得3%增長，陳啟宗期待未來半年仍能保持同樣增長。盧韋柏則稱，近期有租戶反映生意受示威事件影響，個別商户亦因示威遊行而作出關門安排，但他認為未對集團租務構成壓力，認為相關影響仍有待觀察。

恒隆行政總裁盧韋柏強調，即使中美貿易戰打擊內地經濟，隨著內地下調奢侈品增值税等，內地商場物業租賃增長勢頭持續，二線城市更為明顯。（張浩維攝）

盧韋柏又強調，集團在中港兩地雙線發展，即使中美貿易戰打擊內地經濟，隨著內地下調奢侈品增值税、打擊代購、人民幣貶值拉近海外購物價格的差距等，內地商場物業租賃增長勢頭持續，二線城市更為明顯。陳啟宗指出，上海以外的3個商場收入於未來數年或有雙位數增長。

盧韋柏表示，集團正進行淘大工業村改建住宅項目，以及北角電氣道商業大廈連商場項目，兩者分別於2022至2023年及2022年竣工，計劃完成後出售。首席財務總監何孝昌補充，目前兩個項目已支付地價，預計建築開支約10多億元，未來會繼續物免在港的地皮及投資機會。