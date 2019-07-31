新風天域收購和睦家　成中國最大上市綜合私立醫療服務機構之一

新風天域集團成立的上市投資平台新風天域，與內地私立醫療機構和睦家醫療集團宣布，雙方一致通過並簽訂了最終收購交易協議。

根據協議，新風天域將向TPG、復星醫藥（2196）等現有股東收購和睦家，收購後將成為中國最大的上市綜合私立醫療服務機構之一，企業價值約14.4億美元，同時新風天域將更名為「新風醫療集團」，並繼續致力於在中國提供優質與全面的醫療保健服務，未來計劃通過內生性增長及戰略性收購等方式實現持續發展。交易完成後，公司將以新股票代碼「NFH」繼續在紐約證券交易所交易。

為支持本次收購及為公司未來提供營運資金，日前新風天域通過首次公開募股籌得現金及遠期購買承諾共4.78億美元，後又向一系列知名投資者，包括維梧資本、南豐集團，以及系列戰略投資者和國際資產管理公司，額外募得股權增發認購承諾共7.11億美元，當中至少有5.65億美元將用於支持此次收購。

梁錦松陳啟宇任聯席董事長

另外，作為交易的一部分，和睦家將獲得新風天域集團位於深圳市中心總面積6.4萬平方米的醫院資產的獨家經營權。該項目將支持和睦家輕資產管理戰略的未來發展。

交易完成後，新風天域董事長梁錦松將擔任董事長，復星醫藥董事長陳啟宇將擔任聯席董事長，和睦家創始人及首席執行官李碧菁（Roberta Lipson）將擔任公司首席執行官。