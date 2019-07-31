金管局︰將會就API標準化細節與業界合作　冀明年公布標準

金管局公布「銀行業開放應用程式介面（Application Programming Interface, API）框架」的實施進度及未來計劃。

20間銀行 10月底落實第二階段開放API

為促進銀行業研發及廣泛應用開放API，金管局於2018年7月推出開放API框架，共分四個階段實施。第一階段於今年1月如期實施，至今20間參與零售銀行已提供超過500個開放API，方便各界查閲廣泛的銀行產品及服務資訊。越來越多網站及流動應用程式正逐漸利用上述開放API提供各類服務，如匯率資訊、存款利率及貸款產品比較。

20間參與零售銀行將如期於今年10月底前進一步落實第二階段開放API，以處理銀行產品及服務申請。然而，跟第一階段的情況相似，視乎個別銀行API設計的複雜程度，利用此階段開放API的新應用程式或需要一段時間才會陸續在市場出現。

至於第三及第四階段開放API，金管局稱，因涉及讀取客戶資訊及處理財務交易，具體實施工作會較為複雜，亦須配合較嚴格的管控措施。經與相關持份者磋商，並參考第一及第二階段的實施經驗和國際做法，金管局認為較理想的安排是先就第三及第四階段開放API制定更詳細的標準，然後再訂定具體實施時間表，以確保整體業界穩妥及有效地開展落實工作。金管局在未來幾個月將會就API的標準化細節與業界合作，冀能於2020年内公布一套技術標準。

以審慎方式進一步開放銀行數據及功能

與此同時，部分銀行及第三方服務提供者亦正以雙邊合作形式落實第三及第四階段開放API。金管局在致力於推動整體業界框架工作的同時，亦繼續鼓勵這些發展，並會在制定API標準過程中參考該些銀行的實施經驗。金管局將密切留意推行開放API的市場反應及國際發展，並按需要檢討及完善實施計劃。

金管局副總裁李達志表示，過去一年銀行業開放API的進展令人鼓舞。邁向下一階段，當中涉及更敏感資料及複雜功能，確保安全及維護客戶利益的工作將更爲重要。金管局現時就第三及第四階段所作的準備，將會奠立穩固的基礎，既能以審慎方式進一步開放銀行數據及功能，亦能平衡業界對API發展的需要。此舉將有助推動香港發展為智慧城市，並且結合金管局的其他智慧銀行措施，進一步鞏固香港作為國際金融中心及區內金融科技樞紐的地位。