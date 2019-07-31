iPhone銷量弱無有怕　蘋果或已找到翻身辦法

近期蘋果的拳頭產品iPhone正在走下坡路，在最重要的海外市場中國節節敗退。但有消息稱，蘋果可能已經找到翻身的辦法。

《每日經濟新聞》7月31日報道，近期蘋果股價大漲。分析認為，第三季度公司可穿戴設備、家居和配件（包括Apple Watch等）銷售額為55.25億元（美元‧下同），較去年同期增長48%；提供軟體服務的收入為114.55億元，較去年同期增長13%。

而在本月初，摩根大通的研究報告將蘋果目標價由239元上調至243元。該行認為，OLED顯示器、5G基帶數據機和VR技術等新賣點，將促使蘋果在2020年業績得到提升。

蘋果在2019年第三財季（截至6月29日）的每股收益和營收均超出華爾街分析師的普遍預期。據《湯森路透》統計的資料顯示，市場分析師此前平均預計蘋果第三財季每股收益為2.10元，營收為533.9億元。雖然淨利潤大幅下滑，但是蘋果公司的營業收入卻還略有提高，創下了歷史上財報三季度的最高營收紀錄。

而根據蘋果發佈的三季度資料，雖然iPhone銷量持續萎靡的趨勢已經難以逆轉，但蘋果公司也看見了一線轉型的曙光。蘋果第三季度營收創史上同期新高，主要歸功於可穿戴設備，家居和配件類別（主要是Apple Watch和AirPods）以及軟體服務（App Store、Apple Pay、Apple TV等）業務的持續增長。