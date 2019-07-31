電能中期少賺8%至37.9億元　中期息0.77元與去年持平

電能實業（0006）公布截至今年6月底止中期業績，溢利為37.91億元，按年減少8%，與多種外幣匯率疲弱，以及來自英國業務及港燈電力投資（2638）貢獻減少所致。中期息0.77元，與去年持平。

其中英國投資業務帶來18.25億元溢利貢獻，澳洲及內地投資分別帶來7.42億元及2.54億元溢利貢獻。港燈溢利貢獻為2.37億元。

續物色合適投資項目

公司指出受到英鎊疲弱，及UK Power Networks自今年初起不再確認某些非現金收入，貢獻減少，致英國業務整體貢獻低於去年。不過對公司來自UK Power Networks的現金收入及分派並無影響。

電能又指出，隨著港燈進入新的管制計劃，並展開連串資本工程計劃，務求在2023年前，將燃氣發電佔總發電量比例增至70%。三台新建燃氣機組中，首台（L10）建造工程已接近完成，將如期在明年初投產。

澳洲業務方面，配電網絡SA Power Networks已向澳洲能源監管局提交2020至2025年監管建議，而VPN及UE的監管機構已發表新規管期框架草案以作公眾諮詢。

電能指出將集中為澳洲電力網絡，及英國燃氣網絡的下一個規管重設作好準備，並與監管機構商討，以期達到滿意結果。

同時會繼續物色符合投資準則的優質項目，致力取得可預測及穩定的長期回報，並會審慎投資，聚焦於規管完善而成熟的能源市場。