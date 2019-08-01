【中午收市】恒指再下滑189點　中港地產股均受挫

撰文：鄭寶生
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美國聯儲局減息0.25厘，港股早段下滑，恒指暫時在27500點有支持。恒指中午收報27588點，下跌189點；深證收報10619點，下跌55點。成交額461億元。
新濠插水3.9% 銀娛亦下跌2.6%
濠賭股壓力未減，新濠（0200）收報18.56元，下跌3.9%；銀娛（0027）收報52.6元，下跌2.6%；澳博（0880）收報8.5元，下跌1.2%；金沙（1928）收報37.65元，下跌1.2%。
本地地產股疲弱，長實集團（1113）收報57.4元，下跌3.3%；新地（0016）收報122.9元，下跌3.2%；信置（0083）收報12.46元，下跌2.4%。
富力下滑4.2% 忠旺勁跌近18%
人行要求監管高槓桿內房股貸款，富力（2777）收報13.7元，下跌4.2%；佳兆業（1638）收報3.16元，下跌3.7%；世茂房地產（0813）收報21.2元，下跌近3%；潤地（1109）收報32.8元，下跌2.8%；雅居樂（3383）收報9.92元，下跌2.6%。
美國起訴中國忠旺（1333）創辦人避稅，收報3.29元，下跌近18%。
發盈警的安樂工程（1977）收報1.05元，下跌11%。
旺旺逆市升1.1% 長建挫近3%
其他股份方面，旺旺（0151）收報6.2元，上升1.1%；友邦（1299）收報79.7元，下跌1.5%；吉利（0175）收報11.94元，下跌1.6%；恒生（0011）收報183.5元，下跌1.8%；電能（0006）收報55.1元，下跌1.9%；長建（1038）收報59.05元，下跌近3%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2909點，下跌22點；深證收報9269點，下跌57點。
日股半日收報21525點，上升4點。