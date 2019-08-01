A股公司開足馬力　今年首7個月回購總額已達千億元人民幣　創新高

2018年A股上市公司實施回購的金額為617.02億元（人民幣‧下同）。可是截至7月31日，2019年以來上市公司的回購金額已經達到了978.67億元。

《中國證券報》今日報道，2019年7月中國股市的上市公司回購額就高達356.47億元人民幣（1元人民幣約合0.1450美元），單月和年內回購額同創歷史新高。



近年來，股份回購逐漸得到了A股上市公司的重視。自2018年以來，上市公司回購熱情受市場震盪和政策支持的雙重刺激，回購力度和集中度顯著提升。



分析人士表示，對於市場而言，股份回購有利於對市場形成正面的影響，在市場處於調整的階段，上市公司通過股份回購等方式來達到穩定股價目的，同時表明對未來經營的信心以及股價遭到低估。



投資者在關注有回購動作的相關股票時，也應該具體分析回購的原因、目的以及資金來源等因素，以明辨標的優劣。2018年全年，A股共有782家公司實施回購計畫，回購金額近7倍於2017年。2014年至2017年四年間回購股份金額分別為91.99億元、109.30億元、50.30億元、98.69億元。四年累計回購350.29億元，相當於2018年全年的57%。



​​​​​​​具體來看，2019年以來A股上市公司共有1,560次回購動作，其中包括集中競價交易572次，定向回購988次；以盈利補償為回購目的的回購108次，以市值管理為目的的84次，以實施股權激勵為目的的45次，以股權激勵登出為目的的為879次。