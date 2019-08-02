道指升轉跌挫280點　紐約期油急瀉近8%　特朗普向華再加關稅

8月1日美股收盤，道指跌280點，收報26583點；標指跌26點，收報2953點；納指跌64點，收報8111點。

早間，道指一度上漲超過300點，但受美國總統特朗普（Donald Trump）有關國際貿易關係的講話，以及不佳的經濟數據影響，美股午後迅速跳水，道指一度下跌超過300點。

特朗普8月1日連發四條Twitter，寫道「貿易談判仍在繼續，在談判期間，美國將於9月1日開始，對剩餘的3,000億美元來自中國的商品和產品加徵10%的關稅。這不包括已對2,500億美元的中國商品徵收25%的關稅。」特朗普還指責中國違背承諾，沒有購買更多美國農產品。

盤初公布的數據顯示，美國7月ISM製造業指數為51.2，創2016年8月以來最低值，顯示美國製造業擴張速度持續疲軟，主要受到新訂單、生產與就業指數綜合反映的需求和消費增長放緩影響。美國7月Markit製造業PMI終值報50.4，創2009年9月以來的新低。

此外，美國勞工部宣布，美國上週初請失業金人數有所增加，但整體趨勢仍與勞動力市場收緊的狀況保持一致。數據顯示，截至7月27日當周美國初請失業金人數為21.5萬，預期21.4萬，前值20.6萬。美國截至7月20日當周續請失業金人數169.90萬，預期167.40萬，前值167.60萬。

中美貿易戰走向影響股市。（視覺中國）

值得關注的還有，8月1日，國際油價尾盤出現恐慌殺跌，結束此前日線五連陽，截至收盤，WTI原油主力合約重挫7.9%，報53.95美元/桶，創2015年以來最大單日跌幅，布蘭特原油主力合約跌6.3%，報60.67美元/桶，創2016年2月以來最大跌幅。

美元指數盤初刷新兩年高點，對以美元計價的原油價格造成壓力。美國能源信息署EIA 7月31日公佈的數據顯示，上週美國原油日產量1,220萬桶，環比增長90萬桶，再次逼近歷史高點，而最新貿易形勢的變化對投資者信心造成進一步打擊。