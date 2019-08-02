特朗普突加徵關稅　恒指大挫615點　失守27000大關

中美貿易關係再趨緊張，美國總統特朗普突決定向額外3,000億美元中國貨品加徵10%關稅，昨日美股已應聲下挫，道指跌280點或1.05%，報26583點。今早恒指跟隨外圍，開市報26950點，跌615點（2.23%）；國企指數報10366點，跌254點（2.4%）。

藍籌股普遍向下，跌幅最大為舜宇（2382）跌5.4%，報86.5元。另外，騰訊（0700）跌2.43%，報361元；中國平安（2318）跌3.22%，報90.2元；友邦保險（1299）跌2.13%，報78元；港交所（0388）跌1.89%，報259.6元；創科實業（0669）跌4.03%，報56元。

藍籌股僅申洲國際、領展升

昨日公布業績的長實（1113）跌3.85%，報55元；長和（0001）跌0.69%，報72元；渣打（2888）跌1.57%，報65.7元。

50隻成份股，只有申洲國際﹙2313﹚及領展﹙0823﹚有得升，暫分別漲1.46%及0.61%。

人民幣失守6.96關 紙業及航空股「無運行」

另一邊廂，人民幣急挫， 離岸價失守6.96，相關概念股亦「無運行」。中國國航﹙0753﹚跌2.9%，報7.3元；中國東方航空﹙0670﹚亦跌2.12%，報4.15元；中國南方航空﹙1055﹚則跌1.6%，報4.99元。

同時，玖龍紙業﹙2689﹚亦挫3.2%，報6.08元；理文造紙﹙2314﹚挫2.8%，報4.59元。