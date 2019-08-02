英倫銀行降今年經濟增長至1.3%　警告硬脫歐將觸發鎊匯下挫

英倫銀行在周四（1日）發佈報告，下調對未來兩年英國經濟增長預期。英倫銀行當日公佈利率決議，維持利率於0.75%不變，符合市場的普遍預期。

報告表示，預計英國經濟今年將增長1.3%，低於5月份預測的1.5%。對2020年經濟增長預期，從此前的1.6%下調至1.3%。

報告並警告稱，「無協議脫歐」將打擊英國經濟，並引發英鎊進一步貶值。

行長馬克·卡尼（Mark Carney）表示，「如果不達成協議、不進行『脫歐』過渡，英鎊很可能下跌，英國資產的風險溢價將上昇，波動性將飆升」，英國將變得更小、更弱、更窮。

硬脫歐或讓英國經濟陷入衰退。（視覺中國）

稱自貿區可創設數千個職位

值得關注的是，英國政府當日表示，計劃在脫歐之後設立10個自由港，通過削減成本和官僚主義來促進貿易和製造業。

英國新首相約翰遜（Boris Johnson）在競選期間就宣揚了自由港的理念。他承諾在10月底脫離歐盟，無論是否與歐盟達成協議。

英國財政部首席秘書蘇納克（Rishi Sunak）在一份聲明中表示：「我們正探索設立自由港，以此作為推動經濟增長和支持英國數千個高技能工作崗位的一種創新方式。」 「我們將把重點放在那些可能受益最大的領域，我們希望為全國各地的社區增加投資和機會。」

自由港有時也被稱為自由貿易區，是進口貨物在再次出口之前可以免稅持有或加工的地區。企業可以在區內對貨物進行加工，然後再運至其他國家銷售，有助於減少成本與審批流程。