【收市總結】恒指重挫647點成交1143億　手機股挫　瑞聲插穿40元

美國向中國3,000億美元商品加徵10%進口關稅，9月1日生效。恒指收報26918點，下跌647點；國指收報10348點，下跌272點。成交額大增至1,143億元。
富智康大跌8.8% 比亞迪電子下挫8.6%
手機設備股是跌市重心，富智康（2038）收報1.04元，下跌8.8%；比亞迪電子（0285）收報11.1元，下跌8.6%；丘鈦（1478）收報6.8元，下跌8.1%；舜宇（2382）收報84.3元，下跌7.8%；瑞聲（2018）收報39.9元，下跌5.9%；中興（0763）收報22.4元，下跌5.3%；聯想集團（0992）收報5.9元，下跌4.5%。
新濠勁跌6% 銀娛險守50元水平
濠賭股無運行，新濠（0200）收報17.84元，下跌6%；銀娛（0027）收報50.1元，下跌5.9%；永利（1128）收報16.88元，下跌5.6%；美高梅（2282）收報12.4元，下跌5.3%；金沙（1928）收報36.35元，下跌4.5%；澳博（0880）收報8.2元，下跌近4%。
濠賭股全部下挫，永利今日大跌5.6%，跌穿17元，收報16.88元。該股1個月高位為19.5元。（路透社）
中國稀土炒增14.3% 南方能源暴瀉89.2%
市場炒起中國稀土（0769）收報0.56元，上升14.3%。
Prada（1913，普拉達）急升後回順，收報25.35元，上升5.4%。
南方能源（1573）反駁沽空機構指控並復牌，收報1.05元，下跌89.2%。
領展、恒隆地產逆市升 萬洲大跌6.7%
其他股份方面，領展（0823）收報92.1元，上升1.8%；恒隆地產（0101）收報19.04元，上升1.7%；友邦（1299）收報78.15元，下跌1.9%；港交所（0388）收報256.2元，下跌3.2%；中海油（0883）收報12.36元，下跌3.6%；中國人壽（2628）收報19.5元，下跌3.7%；騰訊（0700）收報355.8元，下跌3.8%；吉利（0175）收報11.4元，下跌4.4%；石藥（1093）收報12.92元，下跌5%；申洲（2313）收報103.4元，下跌5.1%；創科（0669）收報54.95元，下跌5.8%；萬洲（0288）收報7.12元，下跌6.7%。
中國A股亦下挫，上證收報2867點，下跌40點；深證收報9136點，下跌131點。
日股收報21087點，下跌453點；台股收報10549點，下跌182點；韓股收報1998點，下跌19點。