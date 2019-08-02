太地﹕太古廣場零售銷售半年跌4.2%　內地商場零售額勁升

撰文：鄭寶生
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太古（太古A：0019、太古B：0087）以及太古地產（1972）公布第二季營運數據，顯示旗下中港物業營運狀況。
今年上半年，香港太古廣場購物商場維持100%租用率，零售銷售額按年下跌4.2%，受商場內百貨公司5月底開始進行裝修及改建工程影響。
太古廣場辦公室租金加租19%
至於太古廣場辦公室物業租用率為99%，租金加幅達19%。太古廣場一座、二座市值租金每平方呎130至160元，而太古廣場三座則為115至125元。
太古城中心及東薈名店倉零售銷售額，均增長0.1%。太古坊辦公室租金加幅為13%，港島東中心及太古坊一座租金加幅為11%。
上海興業太古匯是公司近年重點發展項目之一，上半年零售報捷，按年大增66.8%。（資料圖片）
上海興業太古匯 銷售大增66.8%
內地物業零售銷售額表現佳，上海興業太古滙按年增長66.8%，成都遠泮太古里增長18.9%，頣堤港購物商場增長18.3%，廣州太古滙購物商場增長14.6%，三里屯太古里亦增長9%。
美國邁阿密市的Brickell City Centre，零售銷售額增長37.8%，租用率則由去年底的89%上升至今年中的90%。