【小米有份？】同股不同權公司如要納入港股通　需滿足四大條件

內地投資者未來可以通過港股通，投資小米集團（1810）及美團點評（3690）兩隻同股不同權股票。上海交易所﹑深圳交易所及香港交易所（0388）就在港上市的不同投票權架構（WVR）公司股票首次納入港股通股票範圍時須滿足的條件達成一致意見。

港交所於新聞稿內指出，滬深交易所就此對相關業務規則進行了修訂，並在今天分別向市場公開徵求意見。下一步，滬深交易所將根據市場各方意見，對相關業務規則進一步修改完善，履行相關决策和審批程序後正式向市場發布。

稱共同完善互聯互通機制

據上交所及深交所的通告指，同股不同權的公司，除需滿足現有港股通股票納入條件外，應當同時滿足以下條件：滿足穩定交易期時長，在香港上市時間需要符合「6 個月+20 個港股交易日」條件；達到一定市值要求，最近183日中的港股交易日日均市值不低於200億港元；符合流動性安排，最近183日港股總成交額不低於港60億港元；以及滿足合規要求，即股票上市後，股票發行人和不同投票權受益人未因違反企業管治、信息披露以及投資者保障措施等方面的規定，而受到聯交所公開指責、其他公開制裁或者觸發不同投票權終止的情形。

下一步，滬深交易所將根據市場各方意見，對相關業務規則進一步修改完善，履行相關决策和審批程序後正式向市場發布。未來滬深港三所將繼續密切合作，共同完善互聯互通機制，推動兩地資本市場的協同、穩定、健康發展。