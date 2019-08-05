【滙控業績】行政總裁范寧辭職　主席杜嘉祺︰集團需要作出改變

滙控﹙0005﹚今早公布截至今年6月底止中期業績，半年列帳基準稅後盈利99.4億美元，按年上升18.6%。

另一邊廂，集團宣布，范寧經與董事會協議後，已於今日退任集團行政總裁及董事職位。范寧於今日以後將不會履行日常職務，但同意繼續協助滙豐的過渡工作。翻查資料，滙控於2017年10月宣布，委任當時為零售銀行及財富管理行政總裁范寧，接替執行董事及行政總裁歐智華，任命於2018年2月21日生效。換言之，范寧上任僅約一年半便退任。

祈耀年擔任臨時行政總裁

滙控同時表示，董事會已啟動物色新任集團行政總裁的程序，並會考慮內部及外界人選。在此期間，董事會已要求祈耀年擔任臨時集團行政總裁，直至委任繼任人選為止，並且加入董事會，擔任執行董事。相關委任須經監管機構批准。

杜嘉祺︰相信滙控需要作出改變

集團主席杜嘉祺表示，謹代表董事會，感謝范寧服務滙豐多年以來所作出的個人投入、努力及重大貢獻。今日的中期業績表現良好，尤能反映范寧擔任集團行政總裁所取得的成就。但就指，鑑於滙控營運所在的環球市場環境愈見複雜並日趨嚴峻， 董事會相信滙控需要作出改變，以應對所面對的挑戰，以及把握當前的重大機遇。

范寧則稱，與董事會同意，今日公布的中期業績表現理想，標誌着他和滙控是時候作出改變。范寧於滙豐工作近30年，他稱能夠在滙豐度過自己整個職業生涯，從國際見習培訓生逐步晉升至集團行政總裁，他深感榮幸。