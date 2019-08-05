恒生中期多賺8%至近137億元　上半年共派息2.8元增7.6%

恒生銀行（0011）公布截至今年6月底止中期業績，股東應得溢利為136.56億元，按年增加8%，第二次中期息為1.4元，上半年合共派發股息為2.8元，按年增加7.6%。

該行在今年上半年營業收入淨額為218.99億元，按年升7%，其中淨利息收入為158.53億元，按年增加11%，與賺取利息平均資產增加6%，存款息差改善﹑以及來無利息成本資金收益增加。淨利息收益率為2.21%，按年增加11個基點。

非利息收入為65.56億元，按年增加2%，其中財富管理業務收入升7%。

該行指出，預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥為5.1億元，按年增加114.3%，這反映貸款組合增長，及經濟前景趨於複雜令準備金增加。

恒生指出，截至今年6月底，普通股權一級資本比率為16.4%，一級資本比率為18.2%，總資本比率為20.4%。

料下半年經營環境仍充滿挑戰

恒生副董事兼行政總裁鄭慧敏指出，展望今年下半年，預期經營環境繼續充滿挑戰。全球經濟有明顯的放緩跡象，國際貿 易政策及地緣政治發展仍然不明朗。金融市場和利率波動或會促使企業重新評估其商 業投資計劃，並會影響消費意欲。 與此同時，銀行業和金融服務業正經歷重大變革，未來市場將會推出各種創新的產品與服務。

科技令該行能夠將最佳的網上及實體銀行服務融合，滿足客戶的不同需要，將繼續朝着這個方向轉變，透過與金融科技創新專才的合作，提升數碼服務能力，創造新商機，令該行於先進科技領域佔有先機而受惠，有助成為發展以客為本銀行服務之先驅。例如與香港科技園公司合作，包括進行「未來分行」的實驗研究，探討銀行業可以如何演變以推動業界創新。 優質客戶服務是該行業務的基礎。她指出，該行之目標是繼續協助客戶更輕鬆處理日常銀行服務所需、規劃重要的人生里程，以及實現長遠目標。