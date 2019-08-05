【人民幣破7】人行︰「7」不是堤壩　一旦被衝破大水便一瀉千里

人民幣跌穿7算，市場關注人行如何回應。該行有關負責人就人民幣匯率相關問題，回答了人行旗下《金融時報》記者提問，強調人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，同時人民幣匯率「破7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

人行又稱，有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

人行回應全文︰

人民幣匯率為何「破7」？

人行︰受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，今日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。市場供求在匯率形成中發揮決定性作用，人民幣匯率的波動是由這一機制決定的，這是浮動匯率制度的應有之義。從全球市場角度觀察，作為貨幣之間的比價，匯率波動也是常態，有了波動，價格機制才能發揮資源配置和自動調節的作用。如果回顧過去20年人民幣匯率的變化，會發現人民幣對美元既有過8塊多的時候，也有過7塊多和6塊多的時候，現在人民幣匯率又回到7塊錢以上。需要說明的是，人民幣匯率「破7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

儘管近期人民幣對美元有所貶值，但從歷史上看，人民幣總體是升值的。過去20年國際清算銀行計算的人民幣名義有效匯率和實際有效匯率都升值了30%左右，人民幣對美元匯率升值了20%，是國際主要貨幣中最強勢的貨幣。今年以來，人民幣在國際貨幣體系中仍保持著穩定地位，人民幣對一籃子貨幣是走強的，CFETS人民幣匯率指數升值了0.3%。2019年初至8月2日人民幣對美元匯率中間價貶值0.53%，小於同期韓元、阿根廷比索、土耳其里拉等新興市場貨幣對美元匯率的跌幅，是新興市場貨幣中較為穩定的貨幣，而且強於歐元、英鎊等儲備貨幣。

人行重申，人民幣匯率走勢，長期取決於基本面。﹙資料圖片﹚

人民幣匯率「破7」後走勢會如何？

人行：人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響。市場化的匯率形成機制有利於發揮價格槓桿調節供求平衡的作用，在宏觀上起到調節經濟和國際收支「自動穩定器」的功能。中國作為一個大國，製造業門類齊全，產業體系較為完善，出口部門競爭力強，進口依存度適中，人民幣匯率波動對中國國際收支有很強的調節作用，外匯市場自身會找到均衡。

從宏觀層面看，當前中國經濟基本面良好，經濟結構調整取得積極成效，增長韌性較強，宏觀槓桿率保持基本穩定，財政狀況穩健，金融風險總體可控，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡，外匯儲備充足，這些都為人民幣匯率提供了根本支撐。特別是在目前美歐等發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆的背景下，中國是主要經濟體中唯一的貨幣政策保持常態的國家，人民幣資產的估值仍然偏低，穩定性相應更強，中國有望成為全球資金的「窪地」。

近年來在應對匯率波動過程中，人民銀行積累了豐富的經驗和政策工具，並將繼續創新和豐富調控工具箱，針對外匯市場可能出現的正回饋行為，要採取必要的、有針對性的措施，堅決打擊短期投機炒作，維護外匯市場平穩運行，穩定市場預期。人民銀行有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

人民幣匯率「破7」對企業和居民有何影響？

人行：改革開放是中國的基本國策，外匯管理要堅持改革開放，進一步提升跨境貿易和投資便利化，更好地服務實體經濟，「破7」後這一政策取向不會變。

對普通老百姓而言，過去20多年，人民幣兌美元和一籃子貨幣升的時候多、貶的時候少，中國的老百姓主要金融資產在人民幣上，受到最好的保護，其對外的購買力穩步攀升，這些均能從老百姓出國旅遊、境外購物、子女海外上學中反映出來。

企業也是如此。我們不希望企業過多暴露在匯率風險中，支持企業購買匯率避險產品規避匯率風險。同時也要看到，目前人民幣匯率既可能貶值，也可能升值，雙向浮動是常態，不僅是企業，即便更為專業的金融機構也難以預測匯率的走勢。

因此我們建議，要專注於實體業務，不要將精力過多用在判斷或投機匯率趨勢上，要樹立「風險中性」的財務理念，敘做外匯衍生品應以鎖定外匯成本、降低生產經營的不確定性、實現主營業務盈利為目的，而不應以外匯衍生品交易本身盈利為目的。