社科院專家預期　人民幣仍將在7算上下保持穩定　除非......

人民幣匯價今早跌穿7算，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明預期，從經濟基本因素來看，並未見到人民幣兌美元匯價在破7後會出現斷崖式下跌，又預計短期內仍將會在7算上下保持穩定。

張明表示：「在岸人民幣兌美元匯率破7不到1小時之內，人民銀行就發布了《答記者問》，這意味着人行對破7已經有所準備。人民幣匯率在這個時點破7，是人行有意識而為之的舉措。」

人行：外匯市場會找到均衡

人民銀行今早發出的《答記者問》稱，受到單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，今日人民幣兌美元匯率跌穿7算，是市場供求和國際匯市波動的反映。人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上基本穩定，外匯市場自身會找到均衡。

張明認為，經濟基本因素並未見到人民幣破7之後會斷崖式下跌，因為美國聯儲局7月底開始了減息周息，以及美元指數最近高位回落，都有助於人民幣匯率穩定。

如美國行動升級 或再貶值助出口企業

不過他指出，如果美國行動繼續升級，人民幣就不排除會在順應市場壓力之下貶值，來幫助出口企業對沖加稅壓力的可能性。

他表示，人民幣破7算的主要原因，「顯然是」美國總統特朗普上星期宣布9月1日將會向餘下3,000億美元中國商品加徵10%進口關稅，違背了市場預期，令中美政府對中美談判的前景更加不樂觀。

再下跌或因美國進一步加關稅

匯率破7的基本因素，張明認為是市場預期美國政府進一步加徵關稅，對中國出口增長、貿易順差增長以及經濟增長構成負面影響。

其次是近期中國經濟增速的確面臨較有明顯下行壓力，以及中國金融風險進一步趨向明顯。