美國列中國為匯率操縱國　94年來首次　人民幣中間價低開458點子

美國與中國之間的較勁，或由貿易戰升級至貨幣戰。繼美國總統特朗普於《Twitter》上發推文，指斥中國操縱匯率後，該國財政部隨後便發出聲明，將中國列為匯率操縱國，自1994年以來首次。受到有關消息拖累，股市及匯市皆下挫，其中道瓊斯指數曾大跌逾900點，反映美元走勢的美匯指數亦下挫，最新報97.25，跌0.25%。

昨日人民幣離岸及在岸價兌美元均跌穿7算，前者是自2010年開通以來首次失守此關口，後者則是自2008年以來，跌穿此水平。

隨著人民幣貶值，特朗普於《Twitter》上發推文炮轟，財政部則發出聲明，批評中國在中美貿易戰升溫時，削弱人民幣匯率，財長姆努欽在特朗普支持下，確認中國為匯率操縱國，又指出姆努欽將與國際貨幣基金組織（IMF）商討，消除中國最新行動帶來的不公平競爭優勢。

消息拖累股市及美元走勢，美元兌多種主要貨幣均偏軟。作為避險資產的日圓，最新報105.96，升0.01%，歐元兌美元最新報1.124，升0.33%，英鎊最新報1.2157，升0.12%，澳元兌美元最新報0.6776，升0.3%，美元兌瑞士法郎最新報0.9715，跌0.21%。

人民幣離岸價今日續向下，最新報7.1107，跌120點子，今早曾低見7.14。今早中間價續大幅低開，報6.9683，低開458點子，為逾11年新低。

至於每百日圓兌港元曾高見7.4349，最新報7.3987。