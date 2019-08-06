中電首席執行官藍凌志：澳洲業務仍有機遇　有信心維持穩定派息

社會紛爭持續，市場憂慮本港經濟增長將受拖累，中電（0002）首席執行官藍凌志（Richard Lancaster）表示，集團僅5%售電量是售予製造業及工業用戶，而本港工業已式微，經濟波動對公司影響不大，現時難以評論局勢對業務的影響。

中電上半年就澳洲EnergyAustralia的零售業務商譽減值近64億元，致上半年虧蝕9億元，藍凌志指，澳洲業務的商譽減值為一次性的非現金項目，並非常態，又指EnergyAustralia受當地業務轉型影響，但認為當地零售業務仍有機遇，業務仍非常穩固，未來會透過改善營運效益、降低成本及保持煤炭質量等方法保持競爭力。

他指，去年已提及澳洲和香港業務都受到挑戰，包括澳洲電力市場法規改變，本港准許回報由9.9%下調至8%等，公司就此作了一段時間準備，有信心可維持穩定派息。

中電總監及中華電力副主席阮蘇少湄指，若天然氣比例增加，對電價將構成壓力。（高仲明攝）

會在年底與政府磋商電價檢討

問到未來香港業務是否仍有加價空間，集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄指，電價受天氣、售電量燃料價格等因素影響，由於配合政府減碳計畫，預計2020年起將大幅提升天然氣使用量，對燃料價格有一定壓力，若天然氣比例增加，對電價將構成壓力，集團年底將綜合所有因素，與政府進行電價的檢討。