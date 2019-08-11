南韓擬投7.8億韓圜研發替代原材料　日媒引專家質疑成效

日本與南韓之間貿易矛盾未見有緩和跡象，早前日本政府更將南韓剔出貿易白名單國家。為了應對上述情況，南韓政府宣布會在未來7年投入7.8萬億韓圜作研發資金，並且將100類產品納為指定戰略材料，其中遭到日本政府禁止出口的3種半導體原材料，連同其他17類原材料，冀可以在1年內擺脫對日本依賴。

據《日本經濟新聞》引述韓國產業通商資源部發布「材料﹑零部件及裝備競爭力強化對策」顯示，會將涉及半導體﹑顯示器﹑汽車﹑電機與電子﹑機械與金屬﹑基礎化學等6大領域中，選擇100類為指定戰略品類。

冀1年內對3種半導體原材料 實現穩定供應

其中針對日本企業擁有70至90%市場佔有率的氟化氫﹑光刻膠及氟聚酰亞胺等20品類，在1年內要實現供應穩定，其餘80品類將於5年內要達成目標。

不過韓國產業通商資源部並無公布具體品類的名稱，又指出公關並無好處。

所謂供給穩定化意味從日本以外採購，擴大從其他國家進口之餘，亦推動國產化。韓國政府在7年內將投入7.8萬億韓圜支援企業研發，如推動三星等企業及當地零件生產共同開發，以提高國產化比率。同時會透過24小時辦理通關﹑降低稅率等，推動企業展開行動。

專家﹕核心原料及零件難替代

過往南韓從日本進口原材料，南韓再將產品出口至全球。在2018年日本對南韓錄得240億美元貿易順差，而在今年上半年，日本對南韓於電子領域順差20億美元。

報道指出要改變上述結構需時，企業是不希望主動改變，但是在採購物的料的不確定性正在增加，所以有必要討論替代方案。

報道亦引述日本總研高級主任研究員向山英彥指出，韓國早於2000年代起一直推動國產化，又指出通用化產品可望在1﹑2年內實現國產化，但需要先進技術的核心原材料及零部件，料難以替代。