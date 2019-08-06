中國向港借4000億美元唔還？　金管局︰絕無此事　外儲有嚴格審核

滙控（0005）行政總裁范寧日前突然離任，網上隨即流傳「中國向香港借4000億美元唔還，滙控CEO辭職」的文章，聲稱香港將4,000億美元外匯儲備借予內地，而內地並無還款，使用的機制正是「港元人民幣貨幣互換協議」。不過，有關說法已火速被金管局反駁，直言絕無此事。

網傳香港將4,000億美元外匯儲備借予內地，但被拖欠，金管局已否認。﹙資料圖片﹚

協議到期 雙方取回各自貨幣

金管局在其Facebook發帖文《港元人民幣貨幣互換之迷思》，解釋與中國人民銀行簽署的「港元人民幣貨幣互換協議」機制。該局指出，「港元人民幣貨幣互換協議」主要為離岸人民幣結算時可能出現的資金短缺情況，提供流動性，以支持離岸人民幣市場有序運作。

以「港元人民幣貨幣互換協議」為例，在香港有需要時，人民銀行會向金管局提供人民幣，而金管局則以港元交換。貨幣互換不會經常使用，要用都是短期、以日計，涉及的款項亦遠遠低於早前簽訂協議4,000億人民幣上限。協議到期時，雙方便會取回各自的貨幣，並不會出現匯率損失。

金管局指，香港4000多億美元的外匯儲備有審計署同其他獨立的核數師嚴格審核。﹙資料圖片﹚

《外匯基金條例》明確規定其使用用途

金管局又指，由於人民幣在離岸市場流通量並未算好大，所以人民銀行同多間央行已簽訂貨幣互換協議，為離岸人民幣結算時可能出現的資金短缺情況提供流動性安排。除了香港以外，人民銀行亦同約三十間央行或貨幣當局簽訂協議，包括英國、澳洲、加拿大、日本、新加坡及歐洲央行等。

金管局強調，香港的外匯儲備是指非港元資產，而在「港元人民幣貨幣互換協議」的整個過程裏面香港只是用港元交換。

至於有意見指出，香港將4000億美元嘅外匯儲備借咗畀内地，而内地並無償還，金管局指絕無此事，香港4000多億美元的外匯儲備有審計署同其他獨立的核數師嚴格審核，《外匯基金條例》亦明確規定其使用用途，絕對不可能存在亂用或挪用的情況。