人民日報：美國亂貼標籤將自食其果　中國匯改堅持市場化

《人民日報》稱，作為一個負責任的大國，中國多次重申不會搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。

早前美國財政部將中國列為「匯率操縱國」。《人民日報》今天發表評論文章《亂貼「匯率操縱國」標籤終將自食其果》指出，這種損人又害己的行為，不僅會嚴重破壞國際金融秩序，引發金融市場動蕩，還將大大阻礙國際貿易和全球經濟復甦，最終會自食其果。

文章稱，一直以來，美國等一些發達國家不斷要求人民幣匯率增強彈性，但當人民幣匯率的市場化程度提高、波動幅度加大時，美國一些人又表現出葉公好龍的態度，指責中國「操縱匯率」，這種做法十分可笑，也讓人無所適從。

文章強調，中國不僅沒有「操縱匯率」，恰恰相反，市場化一直是中國匯率制度的改革方向。儘管近期人民幣對美元有所貶值，但從歷史上看，人民幣總體是升值的。根據國際清算銀行公佈的數據，2005年初至2019年6月，人民幣名義有效匯率升值38%，實際有效匯率升值47%，是二十國集團經濟體中最強勢的貨幣，在全球範圍內也是升值幅度最大的貨幣之一。展望未來，中國經濟將持續健康發展，國際收支總體平衡，外匯儲備充足，完全能支橕人民幣匯率的基本穩定。