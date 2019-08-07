美股暴跌前　全球富豪精準高位套現

在風聲鶴唳的市場環境下，各國投資者一邊寄望於央行放鬆貨幣政策，一邊在各類風險與避險資產中積極調整。

中國《21世紀經濟報道》今日報道，在錯綜複雜的市場環境下，全球金融市場波動加劇。聰明的超級富豪們早已完成部署，趕在本輪股市暴跌前高位套現。

8月3日，巴菲特（Warren E. Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）公佈的最新財報顯示，該公司連續兩個季度淨賣出股票資產，二季度淨賣出額較2019年一季度高出10億元（美元‧下同），創下自2017年底以來的最大季度淨賣出額。而在2018年的時候，巴郡仍在積極買入股票資產，僅2018年三季度就淨買入約130億元。

相反，在2019年上半年美股強勢反彈並創下歷史新高的同時，巴菲特不僅沒有買入更多股票資產，也沒有進行任何重大收購活動，甚至在第二季度放慢了回購自家股票的步伐，結果是巴郡現金儲備飆升至破紀錄的逾1,220億美元。

巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司現金儲備創紀錄。（路透）

貝佐斯一周內減持近30億元亞馬遜股份

巧合的是，全球首富亞馬遜首席執行官貝佐斯（Jeff Bezos）也在以驚人速度高位套現，拋的還是自家股票，一周內套現近30億元。

貝索斯曾公開表示，他會每年出售約10億元亞馬遜股票，用於支持其旗下太空探險公司。但美國媒體分析指出，最近這次拋售已遠超10億元的計劃，貝索斯目前未就此次舉動作出解釋。

超級富豪組織Tiger 21的投資動向也透露了相似的信號。據媒體報道，2019年一季度，管理資產規模超過750億美元的Tiger 21已將現金持有水平提陞至2013年以來最高的12%，二季度基本維持在該水平不變。