港股未止跌　大摩看淡前景兼劈目標價至24400點　籲採取保守策略

近期香港股市受到外憂內患拖累持續下跌，昨日更已失守26000點。大市下跌與中美貿易戰升級﹑人民幣跌穿7算，以及香港社會及政治運動持續有關。大行亦看淡港股前景，摩根士丹利最新發表報告，受到上述因素影響，將恒生指數目標大劈12.9%至24400點，最熊情況下大市有機會跌至17630點，並建議投資者採取保守策略。

報告指出隨著從下月1日起，美國政府向3,000億美元中國貨徵收10%關稅，同時人民幣兌美元跌穿7.05﹑香港政局未有緩解跡象，以及美國政府突然將中國列入匯率操縱國等4項因素拖累，相信企業盈利在未來數個月將會有下跌。

予國指目標為9700點

大摩指出受到有關因素拖累，將今年恒指成份股盈利增長預測，由按年增長5%，調低至升2%，同時將截至明年6月底的基本目標（Base Case）由28000點降至24400點，調整幅度為12.9%，預測市盈率為9.8倍。

該行亦列出恒指最牛及最熊目標，最熊情況為17630點，最牛情況為29530點，預測市盈率分別為9倍及11.3倍。

大摩亦指出在基本目標情況下，國企指數目標價為9700點，最熊及最牛情況分別為7240點及11650點。滬深300指數基本目標為3560點，最熊及最牛情況為2530點及3560點。

大摩看淡港股前景，並建議投資者偏向具防守能力股份。（視覺中國）

剔恒生及港交所出焦點股名單

在市況不穩情況下，大摩建議投資者關注防守股，特別是具有穩健派息的股份，以避開貿易戰及人民幣匯價波動情況。同時建議投資者避開收入以香港為主的企業，特別是零售﹑地產及金融股，因有關股份對香港局勢較敏感，並提升A股佔比。

事實上香港零售業界已明言對下半年前景不樂觀。九龍倉置業（1997）主席吳天海更指出，零售業正面臨完美風暴。

大摩偏好基建股，與中央政府透過加大財政政策以支持經濟增長，亦看好金礦及公用等具防守性股份。

該行對中港股市焦點名單股份中換馬，剔出恒生銀行（0011）﹑香港交易所（0388）及在上海掛牌的寶信軟件（上海﹕600845），換入華潤電力（0836）﹑華宇軟件（深圳﹕300271）及金螳螂（深圳﹕002081）。