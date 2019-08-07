半島酒店母企大酒店半年純利大跌60%　關注示威活動對港經濟影響

早前發盈警的半島酒店母企大酒店（0045），公布中期業績，半年純利2.54億元，按年大跌6成；每股盈利0.16元；派中期息4港仙，按年每股少派1港仙。

期內收入按年派少2%，至27.9億元；若撇除物業估值基本盈利1.48億元，按年大跌39%；EBITDA按年跌16%至6.1億元。

行政總裁郭敬文稱，中美貿易戰對營商環境影響難以量化，相信香港及中國酒店在期內同受不利影響；英國脫歐談判持續，法國爆發黃背心運動，皆令歐洲局勢出現不明朗的狀況，影響年初的業務。

關注本港示威活動持續的影響

另外，他指本港政治示威活動自6月起爆發並仍然持續，集團十分關注示威活動對訪港旅客人數及本港廣泛經濟穩定有何影響，並將繼續留意事態發展。

另外，集團稱，香港及美國兩間酒店收入減少、山頂纜車計劃暫停服務以進行重要升級工程，及集團的香港投資物業的未變現重新估值收益減少，令純利大跌。

大酒店半年純利大跌60%。（資料圖片）

另外，集團公布第二季營運數據，第二季香港半島酒店平均可出租客房收入為3,292元，按年跌20.9%；其他亞洲地區收入為2,134元，按年跌13%；美國及歐洲收入4,565元，按年少39%。

至於平均房租，港半島酒店為5,396元，跌近10%、其他亞洲地區升15%至2,996元、美國及歐洲升近2.7%至5,928元；出租率方面，本港半島酒店為61%、其他亞洲地區為71%、美國及歐洲為77%。