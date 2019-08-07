陳茂波：數據將顯示7月經濟面對大挑戰　重申金融市場擁完善監管

反修例風波持續，日前有網民發起「民間記者會」，其中有人質疑財政司司長陳茂波列舉第二季經濟數據，指社會運動影響本港經濟。陳茂波今午出席金融領導委員會會議後見傳媒時回應，當日與特首和政務司司長見記者時，提供的數據是截至6月底，有關說法是希望大家留意香港的經濟處境，當日提到餐飲、零售、物流業僱用數以10萬人，一旦經濟不好要裁員，會影響打工仔飯碗。

他說，稍後不同統計數據陸續公布後，就會看到7月經濟面對的挑戰很大，如旅客訪港及消費，本港零售等數字。

陳茂波今午出席金融領導委員會會議後見傳媒。（鄭子峰攝）

稱有經驗實力及信心處理金融市場波動

陳茂波今午出席金融領導委員會會議後見傳媒，講述金融市場近況，指中美貿易磨擦升溫，對香港經濟影響不少，預計事件的「外溢效應」未來對香港金融市場的影響會逐漸增大，會密切關注金融市場情況，目前金融範疇各環節運作仍然暢順，風險可控。

對於前金管局總裁任志剛今日指「自由、有流動性、富中國概念的金融市場，可能成為理想的戰場」，暗示香港可能成中美貨幣金融戰的戰場。

陳茂波回應指，香港是亞洲最國際化的金融中心，資金進出完全不受管制、股票市場流動性非常高，從過往歷史看，若有任何外圍震盪，香港始終是套現、調走資金的一個方便和主要市場，處理相關情況是「完全有經驗」，在股市方面，證監會和港交所亦有完善監察，在股市波動時，最重要是買賣有秩序和券商能保持流動性，以及客戶在券商入面資產我到保障。

重申香港股票市場具競爭力

銀行體制方面，目前銀行持有1萬億港元的外匯基金票據，若有任何流動性需求，可隨時套現，而本港銀行壞帳率非常低，去年底比率僅0.6%，整體資產質素理想，金管局與銀行之間亦有「最後貸款協議」，外匯基金持有的資產高達4萬億元，強調「有經驗有實力有信心」處理金融市場波動。

對於有上市公司撤本港上市計劃，陳茂波拒評論個別公司，相信公司有不同商業考慮，總括而言短期金融市場會轉趨波動，市場氣氛轉淡，但重申本港國際金融中心地位，股票市場競爭力非常強，對公司來港上市有信心。