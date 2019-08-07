7月中國外匯儲備下降155億美元　結束2連升　惟黃金儲備續增加

人民銀行最新發佈資料顯示，中國7月外匯儲備31,037億美元，比上月減少155億美元，結束連續兩個月增長。

《第一財經》今日報道，中國7月末黃金儲備報6,226萬盎司，按月增32萬盎司，為人行連續第8個月增持黃金儲備。



受歐元、英鎊大跌影響，加上聯儲局對後續貨幣政策的模糊態度，促使美匯指數在7月上漲2.46%至98上方。



華泰宏觀李超團隊認為，人行儲備資產增持黃金既是出於優化配置的考慮，也體現出對黃金中長期升值的預期，同時堅持黃金中長期走高的觀點。

中國外匯儲備規模變化受到人民幣匯率的影響。（視覺中國）

三個邏輯支撐金價上揚

有三個邏輯支撐黃金價格上行：美元進入大周期下行通道利好黃金；國際政治與經濟環境波動性加大，利好黃金；實際利率下行利好黃金。



截至2019年7月末，中國外匯儲備規模為31,037億美元，較年初上升310億美元，升幅1%。中國國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，國際金融市場上，受全球貿易局勢、主要國家央行貨幣政策、英國脫歐前景、地緣政治因素等影響，主要貨幣相對美元匯率均有所下跌，全球債券指數有所上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合影響外匯儲備規模。