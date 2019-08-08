中移動上半年少賺15%　通信服務收入跌1%　中期息1.527元

中國移動（0941）公布中期業績，上半年股東應佔利潤按年下跌14.6%至560.6億元（人民幣‧下同）；EBITDA達1,511億元，按年增長3.6%，EBITDA率提升1.6個百分點至38.8%。集團宣布派發中期息，每股1.527港元。

營運收入下跌0.6%

截至6月底，集團上半年營運收入按年下跌0.6%至3,894.3億元，其中通信服務收入跌1.3%至3,514億元，銷售產品收入及其他則升6.4%至380億元。期內中移動營運支出上升2.3%至3,296.7億元，主要及折舊及攤銷大增兩成拖累，而資本開支達852億元；營運利潤按年下跌14.25%，至597.55億元。

期內集團移動客戶淨增998萬，達到9.35億戶；4G客戶淨增2,113萬，達7.34億戶；有綫寬帶客戶淨增1,820萬，達到1.75億；物聯網智能連接淨增1.42億，達到6.93億。

中移動董事長楊杰表示，集團秉持4G/5G協同發展方針，其中上半年4G基站數淨增30萬個，總數達到271萬個，並於6月獲頒5G商用牌照。他認為，經濟社會對5G需求更為迫切及旺盛，將為行業轉型發展帶來新的機遇，但承認外部經營環境嚴峻、宏觀經濟下行壓力增長及競爭激烈，行業正面臨更大挑戰，需要探索新的發展模式及收入增長點。