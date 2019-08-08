MSCI提升A股第二步走　納入因子增至10%

MSCI按照規劃將中國A股大盤納入因數從上一輪10%增加至15%，成為國內外投資者的關注焦點。為什麼MSCI公佈季度調整結果以及提高A股納入因數，會受到市場的高度關注？

MSCI，也就是摩根士丹利資本國際公司，又被譯作明晟公司，是一家提供全球指數及相關衍生金融產品標的的公司。



而MSCI指數是全球投資組合經理當中採用最多的投資標的，在北美及亞洲，超過90%的機構性國際股本資產是以MSCI指數為標的。



全球最大的100家資產管理公司中，有97家是MSCI的客戶。由於使用MSCI指數的全球資產管理機構數量眾多，因此，MSCI指數的每一次調整都會成為全球投資者資產配置的風向標，加入MSCI指數也就成為全球各大股市吸引境外資金最重要的一環。

在2018年的6月份，MSCI正式將A股納入MSCI新興市場指數。這也就意味著，今後全球的基金經理，只要按照MSCI指數進行資產配置，都要被動地買入A股股票。所謂的“納入因數”，實際上是一個市值調整係數。假設納入A股的調整後總市值是1萬億美元，當前給的納入因數是10%，那麼，在計算A股在指數中的權重時，就只能按照1,000億美元的市值來計算。



8月8日MSCI實施的是提高A股納入比例的第二步，也就是將指數中的所有中國大型A股納入因數由10%增加至15%。第三步，在11月份指數半年度調整中，大型股納入因數由15%提升至20%，並納入中型股，納入因數為20%。



MSCI預計，在完成2019年的“三步走”之後，MSCI新興市場指數的預計成分股中，將有264隻中國大盤A股和173隻中國中盤A股，而這些A股在MSCI新興市場指數中的權重也會上升至4%左右。