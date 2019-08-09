倫敦成全球最大人民幣離岸交易中心　日均交易規模超780億英鎊

由倫敦金融城和中國人民銀行歐洲代表處8月8日最新發佈的第四期《倫敦人民幣業務季報》顯示，2019年第一季度，倫敦人民幣日均交易規模超過780億英鎊（1英鎊約合9.52港元），同比增長30%；目前倫敦佔到全球離岸人民幣交易總額的44.46%，環比增長8%。

季報顯示，中英之間的跨境收支大幅增長至550億元人民幣，比半年前增長86%，繼續保持其在大中華區以外人民幣支付規模最大的地位。2019年2月至5月，倫敦人民幣清算規模達到2.9萬億元，日均清算規模為371.3億元，纍計交易數34,633筆。

此外，投資者對點心債的興趣不減，2019年5月倫敦證券交易所又增加了兩隻離岸人民幣計價債券，這意味著目前一共有101只點心債在倫交所上市，價值高達276.3億元人民幣。

該季報還給出了環球銀行金融電信協會（SWIFT）和中國建設銀行倫敦分行（英國人民幣清算銀行）對於人民幣在「一帶一路」倡議中的作用的分析。倫敦金融城政策與資源委員會主席孟珂琳（Catherine McGuinness）指出：「很少有人會否認，人民幣將成為世界舞臺上更重要的參與者，特別是放在中國『一帶一路』的背景之下。」

過去幾年來，倫敦人民幣離岸市場快速平穩發展，目前已發展成為世界最大的人民幣離岸交易中心，和僅次於中國香港的世界第二大人民幣離岸清算中心。