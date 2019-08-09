中升半年多賺13.3%不派息　料內地汽車業「優勝劣汰」將加速

中升控股（0881）公布截至6月底止中期業績，純利20.82億元（人民幣．下同），按年增長13.3%。每股基本盈利0.917元，不派中期息。

期內，收入574.13億元，按年上升16.4%。期內，新車銷量升17.3%，至213,762台；新車銷售收入升15.8%，至494.85億元；售後及精品業務收入升20.5%，至79.28億元。

期內，汽車保險、汽車金融以及二手車等增值服務業務板塊保持良好增速，實現增值服務收益12.1億元，按年增長20.9%。

上半年豪華品牌銷量仍增16.9%

公司指，在上半年整體汽車市場銷量下降的背景下，豪華品牌依然保持穩定增速。20家豪華汽車品牌零售銷量合計約為154.2萬輛，同比增長16.9%。其中雷克薩斯品牌增速領先，前六個月在華累積銷量為93,823台，同比增長36.5%。而作為中端品牌的豐田，表現也十分亮眼，繼去年雙位數增長後，上半年保持良好增長，認為「未來各汽車品牌的差異化發展將愈發顯著」。

汽車產業步入平穩增長期

展望未來，公司指，中國汽車產業已從快速成長期步入平穩增長期，並逐漸邁入量變到質變的過渡期，汽車產業正進入轉型升級的調整階段，在轉型升級的助推下，行業集中度在這一過程中將不斷加速，企業間的優勝劣汰正在加速，多數品牌會逐步退出競爭，一些經銷商也將不得不面對關停並轉的局面。行業整合，龍頭愈強，而這裡所說的強，不僅指規模，更重要在於精細化管理效率，乃至高效管理拓展。

面對中國汽車市場轉型升級帶來的挑戰和機遇，公司指將憑藉20多年的行業經驗，管理基礎，持續推進產品結構優化，提高運營效率，鞏固核心品牌競爭優勢，進一步加強售後及精品業務、增值服務業務的規模效應，保持業務穩健增長。