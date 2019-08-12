【中午收市】港股續於26000點爭持　國泰遭發風險警示股價挫逾4%

撰文：張偉倫
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周日香港多處發生衝突，今早港股未見有明確方向，仍在26000點附近上落，波幅約為200點，同時交投仍屬低迷，僅多於300億元。
恒生指數中午收市報25941點，升2點；國企指數中午收市報10046點，升52點，成交額為313.89億元。
內銀及手機設備股上揚
手機設備股今早普遍上揚，舜宇光學（2382）升3%，中午收市報85.45元，瑞聲科技（2018）中午收市報36.3元，0.3%，惟鴻騰（6088）跌0.6%，中午收市報3.07元，通達集團（0698）無升跌，中午收市報0.475元。
騰訊控股（0700）中午收市報343元，升1.4%，金山軟件（3888）中午收市報15.3元，無升跌，IGG（0799）升2.8%，中午收市報5.91元。
內銀股亦普遍上揚，建設銀行（0939）中午收市報5.75元，升0.9%，工商銀行（1398）升0.8%，最新報5.02元，交通銀行（3328）升0.7%，中午收市報5.35元。
滙控跌穿60元
其他藍籌股方面，中國旺旺（0151）升2.9%，最新報6.12元，中國生物製藥（1177）升1.7%，最新報9.48元，吉利汽車（0175）升0.9%，中午收市報11.18元。
不過作為重磅股的滙豐控股（0005）逆市向下，今日再次失守60元，跌1.5%，中午收市報59.1元。
中國民航局向國泰航空（0293）發航空安全風險警示；國泰跌4.4%，中午收市報9.85元。母公司太古（0019）跌5.3%，成為半日表現最差的藍籌股，中午收市報77.5元。