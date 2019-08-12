丘鈦科技上半年扭虧賺1.8億人幣　不派息

丘鈦科技（1478）公布截至6月底止中期業績，上半年扭虧為盈，賺1.8億元（人民幣．下同），去年同期為虧損5,128.8萬元；每股基本盈利0.159元，不派中期息。

期內，收入按年增長57.8%，至50.6億元，主要由於集團擴規模的策略取得成效，期間攝像頭模組產品銷售數量較同期大幅增長約77.5%，指紋識別模組產品雖銷量跌16.6%，但結構優化明顯，平均銷售單價增長約116.7%，令銷售收入增長80.7%。

期內，毛利4.15億元，毛利率8.2%，較去年同期1.2%大幅增長約7個百分點。

客戶需求存不確定性

公司指，消費者換機周期明顯拉長，「個別國家對某一中國智能手機領先品牌的原材料供應實施了非理性的限制」，5G通信技術在手機上的應用普及速度存在不確定性，令智能手機銷售增長面臨極大壓力，客戶需求存在不確定性。

董事相信，消費者對持續提升智能手機攝影效果的追求，對視覺成像由2D向3D發展的需求，物聯網持續發展並將更多應用攝像頭模組作為人機信息交互界面的方向都沒有改變。

公司指，將爭取2019年度攝像頭模組出貨數量按年增長不低於50%，其中1000萬像素及以上攝像頭模組出貨數量佔比不低於50%，屏下指紋識別模組出貨數量佔指紋識別模組出貨數量的比例不低於40%，以及今年底前逐步將攝像頭模組產能擴充至不超過5,000萬顆每月。