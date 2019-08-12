瑞銀削中國今明兩年經濟增長預測　料中美年內達貿易協定

美國早前宣布，計劃自9月1日起，對此前未加徵關稅的約3,000億美元中國出口貨加徵10%額外關稅。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤估算，這會拖累中國未來12個月GDP增速至少30個基點，且其對經濟的衝擊可能會集中體現在今年四季度。

年底料人民幣企7.1算

另一邊廂，美國自5月中旬限制對華為的科技出口，由此產生的負面影響可能在今年第三及第四季度更為明顯，並延續到明年。

基於上述等原因，汪濤把中國今明兩年GDP增速分別由6.2%和6.1%下調至6.1%和5.8%。該行依然預計，人行會謹慎管理人民幣匯率預期，因此將2019年底人民幣兌美元匯率預測小幅調整至7.1，明年年底則調整至7.2。

貿易摩擦年內難解決

談及貿易戰和談前景，汪濤指出，雖然美國在加徵關稅和把中國列為「匯率操縱國」之後，依然表示希望同中方繼續展開經貿磋商，但美國是否真的希望達成貿易協定則並不清晰。此外，他認為近期貿易摩擦升級或令中方在貿易談判中的立場更趨於強硬。

雖然美國經濟、股市、大選情況的變化都可能令情況突然改變，但目前來看，中美雙方在年內乃至明年美國大選前達成貿易協定的可能性降低。瑞銀新的基準預測情形是中美雙方無法在年內達成貿易協定，但貿易摩擦也不會進一步升級。

汪濤預計中國會進一步放鬆政策，包括央行加大流動性投放及年內再降準100個基點。﹙資料圖片﹚

料年內再降準100個基點​

面對內地經濟下行壓力上升，汪濤預計政府會進一步放鬆政策，包括人民銀行加大流動性投放、在年內再降準100個基點，以及政府加大對基建的融資（信貸）支持等。

她預計市場利率還會下行10至20個基點，央行可能會隨著美聯儲進一步降息下調流動性操作工具利率10個基點，但今年不會下調基準存貸款利率。如7月中央政治局會議的表態，政府可能不會將房地產作為短期刺激經濟的手段。

此外，政府還計劃增加對就業和失業保障的支持，進一步擴大國內市場開放和推進結構性改革。

倘美進一步加徵稅 l 中國GDP增速恐穿6%

不過，如果美國將對3,000億美元中國出口加徵的關稅稅率由計劃中的10%進一步上調至25%，估算這可能會額外拖累未來12個月GDP增速50個基點以上，這同樣未反映企業情緒惡化、全球經濟增長放緩的間接拖累。

汪濤續稱，屆時政府可能會進一步放鬆政策，包括央行更多降准、2次下調基準貸款利率、支持信貸增速更大幅度的反彈等，從而緩和部分下行壓力，但即便如此，瑞銀預計2020年GDP增速仍可能會進一步放緩至5.5%。經濟增長放緩和國際收支惡化將給人民幣帶來更大的貶值壓力，2019/20年底人民幣對美元匯率或分別達7.2和7.3。