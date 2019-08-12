光大證券經濟學家　數字經濟成未來十年影響中國經濟新因素

光大證券首席經濟學家彭文生指出，數字經濟的發展意味著供給效率的提升，抑制人口老齡化可能帶來的物價和利率上升壓力，但也可能會加大收入分配差距。

中國大陸媒體介面新聞北京時間8月12日報導，彭文生在中國金融四十人論壇舉辦的首期“金思匯”沙龍上說，中國正處於金融週期的下行調整期，過去十多年依賴房地產和信貸擴張的增長模式難以持續。同時，人口紅利的拐點已經發生。



不僅勞動年齡人口進入負增長，生產者/消費者比例也在下降，人口年齡結構的變化越來越不利於儲蓄和投資，不利於資產估值。



“過去幾十年我們面臨的問題包括資產泡沫、金融風險、貧富分化，未來會不會緩解，多大程度、通過什麼路徑緩解？一個思考的視角是人口結構和公共政策對金融的態度這兩個方面，這其中有一個影響宏觀格局的新因素，就是數字經濟。”他說。

數字經濟成為中國經濟增長的新引擎。（視覺中國）

稱數字經濟三大特徵

彭文生指出，從微觀層面講，數字經濟有三個特徵值得關注。一是大資料降低資訊不對稱；二是數位經濟比傳統經濟規模效應大，比如美團這類APP，一旦開發出來擴散至它的消費群體的時候，邊際成本幾乎為零；三是數字經濟會帶來無形資產壟斷租金，一旦形成先發優勢、智慧財產權、品牌效應和網路的外部性後，容易帶來贏者通吃並在邊際成本以上定價，帶來壟斷租金。



他進一步指出，以上三個微觀特徵引申到宏觀領域會產生三個影響。首先是大資料降低資訊不對稱，提升資源包括勞動力使用效率，比如機器替代人、人工智慧等，實際上增加了勞動力有效供給，有助於抵消人口老齡化帶來的勞動力供給減少問題。



其次，資訊對稱所帶來的共用經濟可以提升存量資本的產出。舉例說，私家車的有效使用率大概在20%，計程車的有效使用率約在80%，有人曾估算類似滴滴的共用汽車有效使用率大概在60%，所以私家車變成共用車，它的產出會增加，實際上增加了有效的資本供給。這樣一來降低了對新增投資的需求，有利於對沖人口老齡化帶來的儲蓄下降的問題。



第三是負面的結構影響，尤其是在收入分配方面會加大貧富分化，比如有一部分勞動者被機器替代後產生失業問題，贏者通吃、無形資產帶來的壟斷租金、消費者權益保護等問題。



數字經濟在提高有效供給的同時帶來新的挑戰，增加過剩儲蓄和加劇貧富分化，在宏觀層面體現為抑制通脹，降低自然利率。在這樣的宏觀環境下，維持經濟增長有兩個路徑，一是放鬆貨幣政策，另一個是放鬆財政政策。兩個政策選項並沒有絕對的對或錯，而是一個平衡問題。