特朗普農業補助被指乏力　美國農民抱怨失去中國市場

在中國商務部8月6日宣布取消對美國農產品進行採購後，有美國農戶表示，迄今為止美國政府所提供的農業補助均沒有彌補他們在貿易戰中所蒙受的損失，而失去中國市場無疑對他們來說是更大的打擊。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，中國取消對美國農產品的購買意味着美國農民失去了他們的全球第四大出口市場，加上美國國內爆發的乾旱、洪水等自然災害的影響，如今美國農民正面臨著「毀滅性的一年」，對此有業內人士指出，美國總統特朗普（Donald Trump）最新推出的農業補助政策無法彌補他們因失去中國市場而蒙受的損失。

文章稱，根據美國農業部公布的數據顯示，2017年中國曾總共從美國購買了價值195億元（美元‧下同）的農產品，此舉使中國當年成為美國農產品的第二大購買國，但由於2018年中美兩國爆發了不斷升級的貿易戰，導致中國對美國農產品的購買額降到了92億元，因此有美國農民抱怨「總統特朗普正在破壞他們的市場」

至於美國政府今年5月推出的農業補助政策，文章指出，就在中國宣布取消購買美國農產品後，美國總統特朗普特地強調該政策旨在使美國農民不受貿易戰影響並暗示未來還有加大補貼力度的可能，但是有一些農民表示，迄今為止他們所收到的補貼都未能彌補他們所遭受到的損失，並且大多數人稱他們寧願在市場上賺錢也不願意通過政府撥款救助。

另有受訪農民指出，目前政府提供的補貼為每英畝15元左右，而他們的損失卻遠超於該數字，因此這導致他們失去了繼續耕作的動力。